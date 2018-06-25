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لأول مرة.. أروى تغني باللهجة العراقية

الإثنين 25/يونيو/2018 - 04:43 م
لأول مرة.. أروى تغني باللهجة العراقية
أروى
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أحمد رمضان متولي
 

تستعد النجمة أروى، لطرح أحدث أعمالها الفنية وهي أغنية باللهجة العراقية تحمل عنوان "الحكولي"، وذلك عبر قناتها الخاصة على "يوتيوب".

 

وتعاونت أروى في هذه الأغنية مع الشاعر الغنائي رامي العبودي، الملحن سيف عامر، والموزع الموسيقي مهند خضر، فيما الهندسة الصوتية والميكساج لجاسم محمّد.

 

وتعد هذه هي الأغنية العراقية الأولى التي تؤديها أروى تلبية لرغبه معجبيها ولمحبتها لهذا اللون الغنائي الرائج.

 

يُذكر أن آخر أعمال أروى الفنّية أغنيّة "أقول أنساك" التي صدرت منذ أشهر ولاقت نجاحًا جماهيريًا كبيرًا، هذا وتستعدّ أروى لتصوير برنامج تلفزيوني جديد، كما سيكون لديها نشاطات غنائية متعدّدة خلال صيف 2018 تُعلن عنها في حينه .

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