لتبدين أصغر سناً.. اتبعي هذه النصائح لتحمي بشرتك من علامات التقدم في السن

هذه هي كيفية التخلص من آثار الإجهاد على بشترك لتبدين أصغر سناً. فهناك عوامل كثيرة غير التقدم في السن ستُضهر بشرتك أقل نضارة كالتعرض لأشعة الشمس والجفاف. لهذا السبب سنحاول أن نقدم لكي عدد من النصائح لتستفيدي منها.





ترطيب البشرة

من العوامل الأساسية التي تؤثر على صحة بشرتك ونضارتها هو الترطيب. فالبشرة الجافة ستوحي بأنك غير صحية وتجعلكي تبدين أكبر سناناً. لهذا السبب احرصي على ترطيب بشرتك جيداً خلال النهار. الترطيب لا يقتصر على بشرة وجهك فقط فبشرة الجسم بحاجة إلى عناية فائقة لأنها ستُظهر علامات التقدم في السن مبكراً إذا لم تهتمي بها.





نضارة البشرة

مع التقدم بالسن أو الإرهاق الشديد ستلاحظين بأن بشرتك لم تعد نضرة كالسابق وهذا طبيعي. ننصحك بأن تمرري قطعة من الثلج في كل صباح على كامل وجهك لأنك بهذه الطريقة تكوني قد حفزتي الدورة الدموية في وجهك وصغرتي المساسمات الواسعة. غير أنك بهذه الطريقة تكوني قد هيأتي بشرتك جيداً لوضع المكياج الذي سيدوم طول النهار.





الهالات السوداء