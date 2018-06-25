بورصة النيل ترتفع بنسبة 0.36% خلال تعاملات اليوم

سجل مؤشر بورصة "النيل" ارتفاع لدى نهاية تعاملات جلسة اليوم "الأثنين" ، حيث صعد بنسبة 0.36% مغلقًا عند مستوى 474.54 نقطة.





وجرت التداولات على 17 ورقة مالية فيما استقرت أسعار 10 ورقات دون تغير بينما ارتفعت 4 ورقات فحين تراجعت 3 ورقات ، وبلغ إجمالي قيمة التداولات نحو 2.546 ألف جنيه بحجم تداولات بلغ نحو 1.841 ألف سهم من خلال تنفيذ عدد 268 عملية.





وعلى صعيد الأسهم التى ارتفعت سهم " الدولية للصناعات الطبية ايكمي" بنسبة 2.53%، تلاه سهم" فرتيكا للصناعة و التجارة " بنسبة 4.06%، تلاه "اراب للتنمية والاستثمار العقاري " بنسبة 4.44% ، تلاه سهم "أم بي للهندسةM.B " بنسبة 2.38%.





بينما تراجعت أسهم كلاً من " بى اى جى للتجارة والاستثمار " بنسبة 1.02%، تلاه " الدولية للأسمدة والكيماويات" بنسبة 1.79%،" جينيال تورز" بنسبة 3.78%.





وعلى صعيد الأسهم التى لم تتغير سهم " مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقارى " ، تلاه سهم " المصرية لنظم التعليم الحديثة "،" المصرية الكويتية للأستثمار والتجارة " ،" المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات "، " المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية " ، " مصر جنوب افريقيا للاتصالات "، " الاتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والاستثمار"،" الصخور العربية للصناعات البلاستيكية ".