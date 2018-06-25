أبرزها "عليكم إسعاد المصريين".. رسائل المشاهير للمنتخب قبل مواجهة السعودية

يستعد منتخب مصر لمواجهة نظيره السعودية اليوم الاثنين ضمن آخر جولات دور المجموعات للمجموعة الأولى في كأس العالم 2018 بروسيا وودع المنتخبين البطولة من دور المجموعات بعد الخسارة في أول مباراتين من روسيا وأوروجواي، وحرص المشاهير في مصر على توجيه العديد من الرسائل أهمها ما أكده نجم المنتخب الأسبق أحمد حسام بأن الخسارة في مباراة السعودية تجعل من هذا الجيل أسوأ جيل وصل إلى كأس العالم.

تشكيل مصر

واستقر الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني للمنتخب الوطني، بنسبة كبيرة على التشكيل الذي سيخوض به مواجهة السعودية، ومن المقرر أن يشهد التشكيل تواجد عصام الحضري بدلا من محمد الشناوي.

ومن المقرر أن يكون التشكيل كالتالي:"عصام الحضري، أحمد فتحي، علي جبر، أحمد حجازي، محمد عبدالشافي، طارق حامد، محمد النني، عبدالله السعيد، محمود تريزيجيه، محمد صلاح، مروان محسن".

عليكم إسعاد المصريين

في الساعات الأخيرة الماضية، اجتمع هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة المصري لكرة القدم بلاعبي منتخب مصر قبل مواجهة السعودية في كأس العالم وطالب أبو ريدة اللاعبين بعدم الالتفات إلى الشائعات التي تطلق حول الفريق وزادت وتيرتها خلال الـ48 ساعة الأخيرة قائلا:"عليكم أن يركزوا في المباراة فقط لتحقيق الفوز والمساهمة في إدخال السعادة إلى قلوب محبيهم الذين كانت أسعد لحظاتهم يوم تأهلنا إلى كأس العالم".

الخسارة تجعل من هذا الجيل أسوأ جيل وصل إلى كأس العالم

كما أكد أحمد حسام ميدو نجم الزمالك السابق، أن لقاء مصر والسعودية اليوم من أصعب المواجهات للمنتخب الوطني ضمن مونديال 2018.

وقال "ميدو"، في تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر": "مواجهة الْيَوْمَ مهمة جدا لمصر فالخسارة تجعل من هذا الجيل أسوأ جيل وصل إلى كأس العالم والمكسب يجعله الجيل صاحب أول انتصار لمصر في كأس العالم".

نبيل الحلفاوي لعصام الحضري: "شكرا لإصرارك"

كما وجه الفنان نبيل الحلفاوي، رسالة لعصام الحضري، قائد المنتخب الوطني، وحارس مرماه، قبل المباراة الأخيرة للمنتخب في بطولة كأس العالم عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "كابتن المنتخب المصري.. بإذن الله تحفر اسمك واسم مصر في تاريخ كرة القدم العالمية" وأضاف: "شكرا لإصرارك وجهدك المذهل عبر السنين لتحقق هذا الإنجاز، وهذا الشرف اللذين لا يقدران بثمن".

وتابع: "دعواتنا بالتوفيق للسد العالي، وتمنياتنا بتوفير التركيز التام من خلال منع الزيارات والاتصالات".

لابد من مساندة المنتخب

وأبدى حلمي طولان نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق استياءه من ردود أفعال الجماهير تجاه هيكتور كوبر المدير الفني للمنتخب الوطني بالإضافة إلى اللاعبين لعدم التأهل لدور الـ 16.

وطالب نجم الزمالك السابق الجماهير المصرية مساندة الفراعنة في لقاء الغد من أجل تحقيق الفوز على منافسه المنتخب السعودي والخروج بشكل يليق بهما أمام الجميع معربا عن تمنياته بتحقيق آمال الجماهير في كأس العالم القادم.

مواجهة السعودية ديربي صعب

وقال عبد الظاهر السقا، لاعب المنتخب الوطني الأسبق ومدرب فريق نجوم المستقبل، إن مباراة مصر والسعودية هى مواجهة ديربي بين فريقين كبيرين، لافتا إلى أن المنتخبين لديهم هدف واحد وهو ترك ذكرى طيبة في كأس العالم.

وأضاف "المباراة صعبة وليست سهلة على الإطلاق، مباريات الديربي يعقبها أحداث تترتب على النتيجة" وأكمل: "أتمنى أن تخرج المباراة بالشكل الذي يليق بالفريقين، ولا يشوبها أي أحداث".

وأوضح: "مع الهزيمة تخرج كل المشكلات، الجماهير تلتفت إلى أصغر شيء، اللاعبون يحصلون على الخبرات من هذه المواقف" وأردف: "الممثل هو شخص طبيعي يريد مساندة منتخب بلده، ولا يلام على الإطلاق في وجوده بمعسكر المنتخب، ولكن الذي يلام هو من سمح بوجوده وغيره داخل المعسكر" واستطرد: "أثناء الفوز يتغاضى الجميع عن أي مشكلات، وعلى اللاعبين التعامل مع كل المواقف بهدوء كبير واكتساب الخبرات".