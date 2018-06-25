سوزان نجم الدين توجه رسالة لمنتخبي مصر والسعودية قبل مباراتهما المرتقبة (فيديو)
الإثنين 25/يونيو/2018 - 03:11 م
صلاح حسن
وجهت الفنانة السورية سوزان نجم الدين، رسالة لمنتخبي مصر والسعودية علقت خلالها على المباراة المرتقبة بينهما ضمن الجولة الثالثة للمجموعة الأولى في بطولة كأس العالم روسيا 2018.
وقالت سوزان، خلال الفيديو الذي نشرته عبر "إنستجرام": "اليوم مباراة كلنا ننتظرها، هي مباراة مصر والسعودية، الله يوفق الفريقين، وأهم شيء الروح الرياضية تكون موجودة بينهم، وإن شاء الله ما يؤدي الماتش لأي خلاف أو مشكلة، واللي يفوز راح نباركله، واللي ما يفوز بنتمناله يفوز المرة الجاية، بانتظاركم وانتظار إبداعكم".
يُذكر أن هذه المباراة بين المنتخب المصري ونظيره السعودي، هي آخر مباراة لكلا المنتخبين قبل توديعهما بطولة كأس العالم روسيا 2018، وتنطلق في تمام الرابعة عصر اليوم.
الروح الرياضية اليوم مطلوبة من الجميع سواء الرياضيين أو الجمهور خلال #مباراة #مصر و #السعودية بانتظاركن ياأبطال وانشالله بالتوفيق🙏 #كاس_العالم #كاس_العالم_2018 #رياضة #كرة_القدم #سوزان_نجم_الدين #suzannajmaldeen #egypt #russia #worlcup2018 #worldcup #worldcupopening #soccer #moscow #fifa #fifaworldcup2018 #سورية #syria #suzannajmaldeen_kingdom #suzannajmaldeenarmy #suzannajmaldeen_fans #suzannajmaldeen_lovers #saudiarabia
المزيد عن: منتخبي مصر والسعودية مصر والسعودية يوتيوب مصر والسعودية يلا شوت مصر والسعودية كاس العالم مصر والسعودية في كاٍ العالم مصر والسعودية رابطالاسطورة مصر والسعودية اليوم مصر والسعودية مباشر مصر والسعودية ماتش مصر والسعودية سوزان نجم الدين ومنتخبي مصر والسعودية سوزان نجم الدين توقيت مصر والسعودية الفنانة سوزان نجم الدين إنستجرام سوزان نجم الدين