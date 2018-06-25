سوزان نجم الدين توجه رسالة لمنتخبي مصر والسعودية قبل مباراتهما المرتقبة (فيديو)

وجهت الفنانة السورية سوزان نجم الدين، رسالة ل منتخبي مصر والسعودية علقت خلالها على المباراة المرتقبة بينهما ضمن الجولة الثالثة للمجموعة الأولى في بطولة كأس العالم روسيا 2018.





وقالت سوزان، خلال الفيديو الذي نشرته عبر "إنستجرام": "اليوم مباراة كلنا ننتظرها، هي مباراة مصر والسعودية، الله يوفق الفريقين، وأهم شيء الروح الرياضية تكون موجودة بينهم، وإن شاء الله ما يؤدي الماتش لأي خلاف أو مشكلة، واللي يفوز راح نباركله، واللي ما يفوز بنتمناله يفوز المرة الجاية، بانتظاركم وانتظار إبداعكم".





يُذكر أن هذه المباراة بين المنتخب المصري ونظيره السعودي، هي آخر مباراة لكلا المنتخبين قبل توديعهما بطولة كأس العالم روسيا 2018، وتنطلق في تمام الرابعة عصر اليوم.