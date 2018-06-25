ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

سوزان نجم الدين توجه رسالة لمنتخبي مصر والسعودية قبل مباراتهما المرتقبة (فيديو)

الإثنين 25/يونيو/2018 - 03:11 م
سوزان نجم الدين توجه رسالة لمنتخبي مصر والسعودية قبل مباراتهما المرتقبة (فيديو)
سوزان نجم الدين
طباعة
صلاح حسن
 
وجهت الفنانة السورية سوزان نجم الدين، رسالة لمنتخبي مصر والسعودية علقت خلالها على المباراة المرتقبة بينهما ضمن الجولة الثالثة للمجموعة الأولى في بطولة كأس العالم روسيا 2018.

وقالت سوزان، خلال الفيديو الذي نشرته عبر "إنستجرام": "اليوم مباراة كلنا ننتظرها، هي مباراة مصر والسعودية، الله يوفق الفريقين، وأهم شيء الروح الرياضية تكون موجودة بينهم، وإن شاء الله ما يؤدي الماتش لأي خلاف أو مشكلة، واللي يفوز راح نباركله، واللي ما يفوز بنتمناله يفوز المرة الجاية، بانتظاركم وانتظار إبداعكم".

يُذكر أن هذه المباراة بين المنتخب المصري ونظيره السعودي، هي آخر مباراة لكلا المنتخبين قبل توديعهما بطولة كأس العالم روسيا 2018، وتنطلق في تمام الرابعة عصر اليوم.

المزيد عن: منتخبي مصر والسعودية مصر والسعودية يوتيوب مصر والسعودية يلا شوت مصر والسعودية كاس العالم مصر والسعودية في كاٍ العالم مصر والسعودية رابطالاسطورة مصر والسعودية اليوم مصر والسعودية مباشر مصر والسعودية ماتش مصر والسعودية سوزان نجم الدين ومنتخبي مصر والسعودية سوزان نجم الدين توقيت مصر والسعودية الفنانة سوزان نجم الدين إنستجرام سوزان نجم الدين
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
من تتوقع أن يكون الفائز في قائمة أفلام موسم عيد الفطر؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
نهائيات كأس العالم 2018
أوروجواي
-
x
16:00
-
روسيا
مصر
-
x
16:00
-
السعودية
إيران
-
x
20:00
-
البرتغال
أسبانيا
-
x
20:00
-
المغرب
بوابة الفجر
دور العرض


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
6/25/2018 3:50:19 PM