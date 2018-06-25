طريقة إعداد بان كيك بالموز

المقادير

عجينة البان كيك

3 ثمرات موز مقطعة شرائح

¼ كوب (50 جم) صوص الشوكولاتة

¼ كوب (50 جم) صوص الكراميل

مكسرات مجروشة





طريقة التحضير

سخني مقلاة غير قابلة للالتصاق على نار متوسطة، وادهنيها بنقطة زيت.

اغمسي شريحة الموز في عجينة البان كيك حتى تغطيها تمامًا.

ضعي قطع الموز في المقلاة، واتركيها لمدة دقيقة، ثم اقلبيها إلى الجهة الأخرى، واتركيها لمدة دقيقة.

ضعي البان كيك في طبق التقديم، وزينيه بصوص الشوكولاتة والكراميل والمكسرات.