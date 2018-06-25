لضمان نجاحها.. أسرار عمل البيتزا المنزلية

تعتبر البيتزا من الاكلات المفضلة لدى المعظم، ولكن في بعض الأحيان وعند تحضير البيتزا المنزلية، فإنها لا تكون بجودة طهيها كما في المطاعم المشهورة، لذلك نقدم لك أسرار عمل البيتزا المنزلية لضمان نجاحها:-





1. درجة حرارة الفرن:

لتحصلي على بيتزا مقرمشة، قومي بتسخين درجة حرارة الفرن مدة ما بين 30 – 40 دقيقة قبل وضع صينية البيتزا بداخله، كما واحرصي على ألا تزيد درجة حرارة الفرن عن 350 درجة مئوية حتى تنضج البيتزا جيداً، ولا تحترق.





2. مكونات محددة:

لتتذوقي البيتزا كما في المطاعم، اعتمدي اختيار نوع واحد من البيتزا المشهورة، واقتني مكوناتها بدقة، فلا تقومي بالجمع بين العديد من المكونات مثل قطع الدجاج، وشرائح التيركي، والنقانق، أو الزيتون الأسود والأخضر، اختاري المكونات المفضلة لعائلتك والتي تلائم بعضها البعض وأعدي أشهى بيتزا.





3. الخضار:

من المهم الحرص عند القيام بعمل البيتزا، اختيارك للطماطم الصلبة عند إعداد صلصة البيتزا، فالطماطم الناضجة والمستوية تحتوي على ماء قد يعمل على إفساد العجينة، وننصحك بعدم الاعتماد على الصلصة الجاهزة لأنها قد تفسد طعم البيتزا.





4. فرد العجينة:

لتحصلي على عجينة بيتزا أكثر مرونة، اتركي العجينة بدرجة حرارة الغرفة لبعض الوقت، ثم إفردي عجينة البيتزا باستخدام يديك، وضعيها في صينية الفرن، ووزعي مكونات البيتزا فوق العجينة، واخبزيها بالفرن المحمى لتحصلي على أطيب بيتزا منزلية.