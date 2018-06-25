للأمهات.. نصائح للتخلص من الكراكيب في "خزانة" الطفل

لكي لا ترهقين نفسك كل مرة عند ترتيب خزانة أطفالك كل ما عليكِ فعله هو ترتيبها جيدًا واتباع التالي للتخلص من الكراكيب:-





1. تحديد عدد ونوع قطع الملابس التي يحتاج إليها كلُّ طفل تبعًا لعمره، غسل الملابس المتسخة باستمرار ترتيب الصيفي منفصلا عن الشتوي والملابس الرياضية عن زي المدرة وهكذا.





2. إخراج كلّ محتويات الدولاب من ملابس، مع تصنيفها و فرزها: ملابس البيت وملابس الخروج والزي المدرسي.





3. التخلُّص من الملابس التي لم تعد تناسب مقاس الطفل، وكونها مستهلكة لن يفيد إبقاؤها للطفل الأصغر، بالإضافة إلى التخلُّص من الملابس المبقّعة أو تلك غير القابلة للإصلاح.





4. تنظيف رفوف الخزانة، مع فرش مفارش من البلاستيك عليها، وذلك بعد التخلُّص من القطع الزائدة فيها، بالإضافة إلى وضع بعض قطع من الصابون أو مكعبات المسك لتعطيرها.





5. رصُّ الملابس على الرفوف بحيث تكون الأكثر استعمالًا من بينها موزَّعة بمستوى نظر الطفل، والملابس الأقلّ استعمالًا تُحفظ في الرفوف السفليَّة، وبالإمكان تخزين ملابس الموسم الآخر في الرفوف العليا.





6. استعمال الأدراج للملابس الداخليَّة والجوارب، مع الإفادة من منظِّم الأدراج.





7. يوضع قضيب معدن على باب الخزانة من الداخل لرصّ الأحذية.





8. توضع مستلزمات الطفل الباقية من ألعاب في صندوق ذي حجم مناسب في أرضيَّة الخزانة.