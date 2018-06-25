وزير التنمية المحلية: التقي الكثير من النواب يوميًا لبحث مشاكلهم

قال اللواء محمود شعراوي، إنه يلتقي بصورة يومية، الكثير من أعضاء مجلس النواب، في مكتبه؛ لبحث مشاكل النواب في دوائرهم والعمل على حلها.





وجاء ذلك في أول مشاركة للواء محمود شعراوي، في اجتماع للجنة الإدارة المحلية، برئاسة النائب أحمد السجيني، عقب توليه المسئولية بحضور أعضاء اللجنة، وعدد من قيادات وزارة التنمية المحلية، على رأسهم اللواء علي عبد المولى، مستشار الوزير للشئون القانونية، واللواء حمدي الجزار، مستشار الوزير لمجلس النواب، واللواء محمود رمضان، مستشار الوزير وعضو لجنة استرداد أراضي الدولة.



