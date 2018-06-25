وزير التنمية المحلية: حرصت على مشاركة النواب في اجتماعهم "لإزالة الحواجز"

أكد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، أن الوزارة تحمل على عاتقها مشاكل المواطنين بالمحافظات في كافة المجالات، مشيرًا إلى أنه سيكون هناك تعاون وتنسيق مستمر بين الوزارة وكافة الوزارات المعنية ومتابعة المحافظات لتحسين مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين لتحقيق رضاهم عليها.





وجاء ذلك في أول مشاركة للواء محمود شعراوي، في اجتماع للجنة الإدارة المحلية، برئاسة النائب أحمد السجيني، عقب توليه المسئولية بحضور أعضاء اللجنة، وعدد من قيادات وزارة التنمية المحلية، على رأسهم اللواء علي عبد المولى، مستشار الوزير للشئون القانونية، واللواء حمدي الجزار، مستشار الوزير لمجلس النواب، واللواء محمود رمضان، مستشار الوزير وعضو لجنة استرداد أراضي الدولة .



