البورصة تحقق 100 مليون جنيه في ختام تعاملات اليوم

تحولت مؤشرات البورصة إلى أداء متباين، وذلك خلال ختام جلسة تداولات اليوم الاثنين، بينما صعد مؤشرها الرئيسى بنسبة بلغت نحو 0.38%، مدعوماً بعمليات الشراء القوية من قبل المستثمرين العرب والمصريين على الاسهم الانتقائية والقيادية فى حين اتجهت تعاملات المستثمرين الأجانب الى البيع.





حيث ربح رأس المال السوقى 100 مليون جنيه ليصل عند مستوى 915 مليار جنيه مقابل نحو 914.9 مليار جنيه فى ختام تعاملات الجلسة الماضى.





وعلى صعيد مؤشرات البورصة ارتفع مؤشر البورصة الرئيسى "EGX30" بنسبة 1.08% ليصل عند مستوى 16457.51 نقطة,حيث تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "EGX70" بنسبة 0.31% محققا مستوى 810 نقطة, تلاه صاعداً مؤشر "EGX100" الأوسع نطاقاً بنسبة 0.08% محققا مستوى 2066.45 نقطة .





وسجل السوق قيم تداولات بلغت 1.289 مليار جنيه، من خلال تداول 217 مليون سهم، بتنفيذ 24.9 ألف عملية بيع وشراء، بعد أن تم التداول على أسهم 178 شركة مقيدة، ارتفع منها 41 سهمًا، وتراجعت أسعار 97 سهمًا، في حين لم تتغير أسعار 40 سهمًا أخرين.





واتجه صافي تعاملات الأجانب نحو البيع مسجلاً 181.2 مليون جنيه، بنسبة استحواذ 25.96% من عمليات البيع والشراء على الأسهم، بينما اتجه صافي تعاملات العرب والمصريين نحو عمليات الشراء، مسجلًا 30.5 مليون جنيه، و 150.6 مليون جنيه على التوالي، بنسبة استحواذ 7.97%، 66.07% من التداولات.



