دراسة.. المأكولات البحرية هي المفتاح الرئيس لحدوث الحمل

وفقًا لدراسة حديثة تم نشرها في المجلة الطبية "مجلة الأيض والغدد الصماء السريرية"، أوضحت أن الأزواج الذين يأكلون المزيد من المأكولات البحرية أكثر ميلاً إلى ممارسة الجنس ويواجهون صعوبات أقل عند الحمل، وذلك حسب نتائج

وتتبّع الباحثون في جامعة هارفارد في الولايات المتحدة الأمريكية 500 من الأزواج في دراسة مطولة لمدة عام واحد حول الخصوبة والبيئة لكي يحددوا خلالها العلاقة بين استهلاك المأكولات البحرية وفترات الحمل. وكتب المشاركون ما يأكلون ونشاطهم الجنسي في دفاتر يومية.





أثبت الباحثون أن 92 في المائة من النساء في مجموعة الأزواج ممن يأكلن المأكولات البحرية أكثر من مرتين أسبوعياً أصبحن حوامل في نهاية العام المحدد للدراسة، مقارنة بنسبة 79 في المائة للمجموعة الأخرى.





وأوضحت أودري غاسكينز مؤلفة الدراسة قائلة: "تشير دراستنا إلى أنّ المأكولات البحرية سيكون لها العديد من الفوائد على الإنجاب وخصوصاً الحمل خلال فترة أقصر وزيادة تكرار النشاط الجنسي.





وكشفت الدراسة أنّ الأزواج الذين يأكلون المأكولات البحرية أكثر من مرتين في الأسبوع أكثر نشاطاً جنسياً وتحتاج المرأة إلى فترة أقصر للحمل.





والعلاقة بين المأكولات البحرية والحمل خلال فترة أقصر لم نستطع تفسيرها من خلال النشاط الجنسي الأكثر تكراراً، الأمر الذي يشير إلى أن هناك عوامل أخرى بيولوجية تلعب دوراً، وقد تشتمل هذه العوامل على التأثير الذي تحدثه المأكولات البحرية على نوعية الحيوان المنوي والإباضة أو نوعية الأجنّة".