هيئة ضمان الجودة تعتمد "صيدلة بنات الأزهر" بالقاهرة

قالت الدكتورة سوسن عبد المنعم عميد كلية الصيدلة بنات بجامعة الأزهر، إن مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد برئاسة الدكتوره يوهانسن عيد، رئيس مجلس إدارة الهيئة، اعتمدت كلية الصيدلة بفرع البنات جامعة الأزهر بالقاهرة.





من جانبه أعرب الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، عن سعادته لاعتماد كلية جديدة من كليات جامعة الأزهر من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.





وقال إن ذلك جاء نتيجة دعم فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والمجهود المخلص المتواصل من أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالكلية، مطالباً باقي كليات الجامعة التي لم تحصل على الجودة بعد، بالمسارعة في ذلك، مشيراً بأن اعتماد كلية الصيدلة بنات يعد إضافه جديدة تضاف إلى رصيد جامعة الأزهر.





وتعد كلية الصيدلة بنات بالقاهرة، خامس كلية بجامعة الأزهر تحصل ضمان الجودة والإعتماد لهذا العام ، بعد كليات اللغة العربية بالقاهرة، وكلية الدعوة الإسلامية بالقاهرة، وكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالقاهرة، وكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية.



