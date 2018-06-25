عــاجل.. محاكمة "أبوتريكة" بتهمة التهرب الضريبي في 30 يوليو

حددت محكمة جنح التهرب الضريبى جلسة 30 يوليو المقبل لبدء أولى جلسات محاكمة محمد أبو تريكة نجم الأهلي الأسبق فى اتهامه بقضية تهرب ضريبى بمبلغ 710 آلاف جنيه قيمة الإعلانات لشركة مياه غازية وإحدى شركات الاتصالات.





كان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق على قرار نيابة التهرب الضريبى بإحالة أبوتريكة إلى المحاكمة لاتهامه بالتهرب الضريبى عن الفتره من 2008 إلى 2009.



