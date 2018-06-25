ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

محافظ دمياط يتابع رصف شوارع سوق الحسبة

الإثنين 25/يونيو/2018 - 03:07 م
محافظ دمياط يتابع رصف شوارع سوق الحسبة
طباعة
هند الشيال
 
قام الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط، بالمرور على ميدان سوق الحسبة لمتابعة أعمال الرصف بها والتى بدأت مساء يوم الخميس الماضي بتكلفة قدرها مليون جنيه، مخاطبا العميد حازم راتب مدير إدارة المرور بفتح ميدان سوق الحسبة بجميع اتجاهاته " اتجاه من فكرى زاهر الى القنطرة وكورنيش النيل والى شارع أبو الوفا وميدان الشهابية والى شارعى النقراشى والجلاء واتجاه من ميدان الشهابية الى ميدان سوق الحسبة والقنطرة وكورنيش النيل والنقراشى والجلاء" كما أكد المحافظ على ضرورة تواجد عسكرى مرور ووضع إشارة مرور بالمنطقة لتحقيق السيولة المرورية بالمنطقة.

كما وجه المحافظ لرئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط بإزالة جميع الاشغالات بالمنطقة وسرعة الانتهاء من أعمال الرصف فى المدة المحددة لها مؤكدا على ضرورة تنفيذ القرار الصادر بشأن غرامة رش المياه.

كما شدد المحافظ على أصحاب المحال التجارية الموجودة بالمنطقة بعدم رش المياه حفاظا على الرصف والا سيتم فرض غرامة مالية قدرها ١٠٠٠ جنيه للمرة الأولى، وفى حال تكرار المخالفة سيتم غلق المحل فورا
محافظ دمياط يتابع رصف شوارع سوق الحسبة
محافظ دمياط يتابع رصف شوارع سوق الحسبة
محافظ دمياط يتابع رصف شوارع سوق الحسبة
محافظ دمياط يتابع رصف شوارع سوق الحسبة
المزيد عن: مصر رصف دمياط اخبار مصر
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع استقرار الأسعار بعد تولي الحكومة الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
نهائيات كأس العالم 2018
أوروجواي
-
x
16:00
-
روسيا
مصر
-
x
16:00
-
السعودية
إيران
-
x
20:00
-
البرتغال
أسبانيا
-
x
20:00
-
المغرب
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
6/25/2018 3:50:19 PM