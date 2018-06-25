محافظ دمياط يتابع رصف شوارع سوق الحسبة

قام الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط، بالمرور على ميدان سوق الحسبة لمتابعة أعمال الرصف بها والتى بدأت مساء يوم الخميس الماضي بتكلفة قدرها مليون جنيه، مخاطبا العميد حازم راتب مدير إدارة المرور بفتح ميدان سوق الحسبة بجميع اتجاهاته " اتجاه من فكرى زاهر الى القنطرة وكورنيش النيل والى شارع أبو الوفا وميدان الشهابية والى شارعى النقراشى والجلاء واتجاه من ميدان الشهابية الى ميدان سوق الحسبة والقنطرة وكورنيش النيل والنقراشى والجلاء" كما أكد المحافظ على ضرورة تواجد عسكرى مرور ووضع إشارة مرور بالمنطقة لتحقيق السيولة المرورية بالمنطقة.



كما وجه المحافظ لرئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط بإزالة جميع الاشغالات بالمنطقة وسرعة الانتهاء من أعمال الرصف فى المدة المحددة لها مؤكدا على ضرورة تنفيذ القرار الصادر بشأن غرامة رش المياه.



كما شدد المحافظ على أصحاب المحال التجارية الموجودة بالمنطقة بعدم رش المياه حفاظا على الرصف والا سيتم فرض غرامة مالية قدرها ١٠٠٠ جنيه للمرة الأولى، وفى حال تكرار المخالفة سيتم غلق المحل فورا