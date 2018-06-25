جربي وصفة بزور الكتان مع الزبادي لرجيم صحي

مزيج بذور الكتان والزبادي له العديد من الخصائص، منها:-

يذيب دهون الجِسم ويلعب دورًا فعَّالًا في الرجيم المخسِّس لزخوره بـ الألياف.

هو يُشعر متناوله بالشبع، ويطرد السموم من الجسم، كما الفضلات.

كما أنه يحسِّن عمليَّة الهضم فيقضي على مشكلات عسر الهضم والإمساك؛ لغناه بالإنزيمات الهاضمة التي تتوافر بنسبة عالية في الزبادي.





طريقة التحضير

تُسحق بذور الكتان (ملعقة كبيرة) لتصبح ناعمة كالدقيق، فيُضاف الزبادي (250 غرامًا) إلى هذا المسحوق، ويُقلَّب المكوِّنان جيِّدًا.

يتناول الخليط على الريق صباحًا، وقبل النوم.

ويُتَّبع هذا الرجيم لأُسبوعين.

كما أنَّ شرب الماء (كوبان) بعد تناول خليط بذور الكتان يقلِّل الشهية؛ لأنّ هذه البذور تمتص الماء وتُشعر بالشبع.

إشارة إلى دور سلطة الخضراوات، المُضاف إليها ملعقة من مطحون بذور الكتان، قبل الغذاء بنصف ساعة أيضًا في إشعار متناولها بالشبع.





تحذير!

على الرغم من فوائد بذور الكتان، بيد أنَّ خبراء التغذية يوصون بعدم الإفراط في تناولها، فهي قد تُحدث انسدادًا في الأمعاء، خصوصًا عند مرضى القولون، كما تُقلِّل من امتصاص بعض المواد، نظرًا لغناها بالألياف.

وللإفادة القصوى من من مكوِّناتها، يوصى قبل تناولها، أن تُطحن وتُكسَّر قشورها، فهي مُغلَّفة بقشرة سميكة غير قابلة للهضم ولا تتأثَّر بالإنزيمات الهاضمة بالمعدة.