يقدم موقع الفجر الرياضي خدمة رابط بث مباشر اليوم الإثنين 25-6-2018 في بطولة كأس العالم 2018، الاسطورة مصر والسعودية نقل بدون تقطيع يلا شووت رابط مصر بطولة كاس العالم مباشر السعودية ومصر.





يلا شوت بث مباشر ماتش مصر 25-6-2018 كأس العالم 2018، بث حي مصر والسعودية كورة اون لاين من خلال البث المباشر يوم الإثنين ضمن مباريات المجموعة الرابعة لكأس العالم روسيا 2018 متاحة حصرياً عبر قنوات beIN.





معلومات عن مشاهدة السعودية Vs مصر، البطولة : كأس العالم 2018، القنوات الناقلة : بي إن سبورت (المفتوحة) + بي إن ماكس 1,2، الملعب : ملعب فولغوغراد .





موعد مباراة مصر والسعودية في تمام الـ 5:00 مساءاً بتوقيت السعودية، والـ 4:00 مساءاً بتوقيت مصر، بين ماتش مشاهدة مباراة مصر والسعودية بث حي اليوم 25-06-2018 كأس العالم 2018، مشاهدة .





شاهد البث المباشر مباراة مصر والسعودية لايف من هنا..







