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طرائف المونديال.. لاعب المغرب يتدرب بهاتفه المحمول استعدادا لإسبانيا

الإثنين 25/يونيو/2018 - 01:35 م
طرائف المونديال.. لاعب المغرب يتدرب بهاتفه المحمول استعدادا لإسبانيا
فيصل فجر
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الفجر الرياضي
 

استخدم فيصل فجر صانع ألعاب منتخب المغرب هاتفه المحمول خلال أحد التدريبات استعدادًا لمباراة إسبانيا اليوم في دور المجموعات بكأس العالم 2018.

 

وكشف ديفيد دوتشي المعد البدني للمنتخب المغربي أن فيصل فجر، حصل على ترخيص باستخدام الهاتف المحمول في التدريبات بإذن من المدرب الفرنسي هيرفي رينارد لإبعاد اللاعبين عن الضغوط قبل لقاء الماتادور.

 

وودع منتخب المغرب مونديال روسيا بعد خسارتيه أمام إيران والبرتغال على التوالي.

 

المزيد عن: مونديال روسيا كاس العالم فيصل فجر المغرب اسبانيا
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