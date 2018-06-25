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وقفة احتجاجية بـ"دار التحرير" للمطالبة بصرف العلاوة المتأخرة (صور)

الإثنين 25/يونيو/2018 - 01:35 م
وقفة احتجاجية بـدار التحرير للمطالبة بصرف العلاوة المتأخرة (صور)
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ميسون أبو الحسن
 

نظم العشرات من العاملين بمؤسسة دار التحرير للطبع والنشر، اليوم، وقفة احتجاجية؛ للمطالبة بعلاوة 2017 المتأخرة.


وردد المتظاهرون هتافات: "العلاوة العلاوة، القديمة القديمة، والقديمة والجديدة"، في إشارة للمطالبة بحقهم في العلاوة القديمة والجديدة.


وشارك بالوقفة الصحفيين والعمال والإداريين بمؤسسة دار التحرير، وكانت الهيئة الوطنية للصحافة أعلنت في بيان لها أول أمس، أنه سيتم صرف العلاوة للعاملين بالمؤسسات الصحفية وفقًا لقواعد الصرف.


وقفة احتجاجية بـ"دار التحرير" للمطالبة بصرف العلاوة المتأخرة (صور)
وقفة احتجاجية بـ"دار التحرير" للمطالبة بصرف العلاوة المتأخرة (صور)
وقفة احتجاجية بـ"دار التحرير" للمطالبة بصرف العلاوة المتأخرة (صور)
وقفة احتجاجية بـ"دار التحرير" للمطالبة بصرف العلاوة المتأخرة (صور)
وقفة احتجاجية بـ"دار التحرير" للمطالبة بصرف العلاوة المتأخرة (صور)
وقفة احتجاجية بـ"دار التحرير" للمطالبة بصرف العلاوة المتأخرة (صور)
وقفة احتجاجية بـ"دار التحرير" للمطالبة بصرف العلاوة المتأخرة (صور)
وقفة احتجاجية بـ"دار التحرير" للمطالبة بصرف العلاوة المتأخرة (صور)
وقفة احتجاجية بـ"دار التحرير" للمطالبة بصرف العلاوة المتأخرة (صور)
وقفة احتجاجية بـ"دار التحرير" للمطالبة بصرف العلاوة المتأخرة (صور)
المزيد عن: وقفة احتجاجية مصر دار التحرير العلاوة القديمة
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