وقفة احتجاجية بـ"دار التحرير" للمطالبة بصرف العلاوة المتأخرة (صور)

نظم العشرات من العاملين بمؤسسة دار التحرير للطبع والنشر، اليوم، وقفة احتجاجية؛ للمطالبة بعلاوة 2017 المتأخرة.





وردد المتظاهرون هتافات: "العلاوة العلاوة، القديمة القديمة، والقديمة والجديدة"، في إشارة للمطالبة بحقهم في العلاوة القديمة والجديدة.





وشارك بالوقفة الصحفيين والعمال والإداريين بمؤسسة دار التحرير، وكانت الهيئة الوطنية للصحافة أعلنت في بيان لها أول أمس، أنه سيتم صرف العلاوة للعاملين بالمؤسسات الصحفية وفقًا لقواعد الصرف.



