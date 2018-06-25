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الكهرباء: 29 ألفا و600 ميجاوات الأحمال المتوقعة اليوم

الإثنين 25/يونيو/2018 - 01:22 م
الكهرباء: 29 ألفا و600 ميجاوات الأحمال المتوقعة اليوم
أرشيفية
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أ ش أ
 
ذكرت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن الحمل الأقصى المتوقع اليوم الاثنين يبلغ 29 ألفا و600 ميجاوات مقابل 29 ألفا و500 ميجاوات أمس الأحد الذي بلغ فيه الحمل الأدنى 23 ألفا و 50 ميجاوات، مشيرة إلى أنه لم يكن هناك تخفيف للأحمال أمس. 
وكانت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة قد قامت بتفعيل عدد من الخدمات التي تقدمها لتيسير وتحسين طرق التواصل مع الجمهور لتلقى الشكاوى، وذلك من خلال عدد من التطبيقات سواء من خلال موقع الوزارة أو من خلال التليفون المحمول.كما شاركت الوزارة في إطلاق مشروع التحصيل الإلكتروني لفواتير الكهرباء وشحن العدادات بهدف فتح قنوات جديدة للتيسير على المواطنين جنبا إلى جنب مع الخدمات التي توفرها الوزارة حاليا دون الاستغناء عن خبرات الكشافين والمحصلين التابعين للوزارة. 

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