مدير مرور القاهرة: تدعيم الإدارة بـ 5 سيارات إغاثة و6 بيتش باجي جديدة
الإثنين 25/يونيو/2018 - 01:26 م
هبة عبد الحفيظ
أكد اللواء علاء متولى مدير الادارة العامة للمرور القاهرة، بتزويد الادارة ب 5سيارات اغاثة و6 بيتش باجى جديدة لتدعيم الادارة لرفع السيارات المتعطلة ومنع التكدسات وتخفيف الازدحام وتقديم المساعدات المواطنين .
فيما قام بيتش باجى بدفع سيارة متعطله باشارة ميدان العباسية خلال لحظات، مما سهل فى تسير حركة السيارات مع الدفع بعدد من الاوناش على الطرق .
كما يقوم ضباط المرور بتوعية قائدى السيارات باداب المرور وقواعده والحرص على الالتزام بها حرصا على سلامتهم ، والحد من المشكلات المرورية.