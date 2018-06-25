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مدير مرور القاهرة: تدعيم الإدارة بـ 5 سيارات إغاثة و6 بيتش باجي جديدة

الإثنين 25/يونيو/2018 - 01:26 م
مدير مرور القاهرة: تدعيم الإدارة بـ 5 سيارات إغاثة و6 بيتش باجي جديدة
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هبة عبد الحفيظ
 
أكد اللواء علاء متولى مدير الادارة العامة للمرور القاهرة، بتزويد الادارة ب 5سيارات اغاثة و6 بيتش باجى  جديدة لتدعيم الادارة لرفع السيارات المتعطلة ومنع التكدسات وتخفيف الازدحام وتقديم المساعدات المواطنين .

فيما قام بيتش باجى بدفع سيارة متعطله باشارة ميدان العباسية خلال لحظات،  مما سهل فى تسير حركة السيارات مع الدفع بعدد من الاوناش على الطرق .

كما يقوم ضباط المرور بتوعية قائدى السيارات باداب المرور وقواعده والحرص على الالتزام بها حرصا على سلامتهم ، والحد من المشكلات المرورية.
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