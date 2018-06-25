تفقد اللواء خالد سعيد، محافظ الشرقية، واللواء السيد العشري، رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، الأعمال والتشطيبات النهائية بمحطة مياه مشتول السوق؛ تمهيدًا للافتتاح رسميًا، والتي تقدر طاقتها الإنتاجية بـ69 ألف متر مكعب / يوم، بتكلفة 320 مليون جنيه، شاملة مشروع تدعيم شبكات مياه مركز ومدينة مشتول السوق.





وأضاف المحافظ أن الهدف من إنشاء محطات المياه، توفير كوب مياه نظيف للمواطنين والقضاء على ضعف المياه في بعض المناطق، مؤكدًا أن مشروع إقامة محطة مياه مشتول السوق، يخدم مركز ومدينة مشتول السوق، وعدد 14 قرية تابعة له لتحقيق الاستفادة لما يقرب من 700 ألف نسمة من أبناء المركز.





وأوضح أنه تم وضع خطة لإنشاء محطة مياه لكل مركز ومدينة لفك الاشتباكات بين المناطق المجاورة ولتوفير كوب مياه بمواصفات قياسية للمواطن، مؤكدًا أن الدولة تُولي اهتمامًا كبيرًا بتنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي وذلك في إطار الإمكانيات والموارد المتاحة.





وتجول المحافظ ورئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، داخل المحطة والتي تضم عدد 4 مروقات يتم فيها عملية الترتيب والترويق للمياه وعدد 10 مرشحات يتم فيها عملية الترشيح للمياه مشدداً على الشركة المنفذه بسرعة الإنتهاء من تنفيذ الأعمال تمهيدا لدخول المحطة الخدمة لتساهم وبقدر كبير في حل مشكلة ضعف المياه وتوفير كوب مياه نظيف لمركز ومدينة مشتول وتوابعها ، كما تم تفقد المعمل للإطمئنان على مراقبة تنقية مياه الشرب بالمحطة بعد أن تم أخذ عينات من مياه المحطة لتحليلها بالمعامل المركزية بوزارة الصحة ومعمل شركة مياه الشرب والصرف الصحي للتأكد من نسبة العكارة وصلاحية المياه المستخدمة حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.





ومن ناحيته، أكد اللواء السيد العشري، رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، وتسعى جاهدة لتوفير الاعتمادات المالية المطلوبة واللازمة لإقامة محطات مياه شرب ومحطات صرف صحي لتوفير كوب مياه نظيف ومشروع صحي آمن للمواطن.





وشدد على مدير المحطة بضرورة الاهتمام بأعمال الصيانة ورفع كفاءة العمال للحفاظ على المحطة لأكبر فترة ممكنة.





وشارك في الجولة، اللواء السعيد عبد المعطي، مستشار المحافظ للمشروعات التنموية والتنمية المحلية، والمهندس أشرف السيد، رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، واللواء أيمن عبد القادر، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي.