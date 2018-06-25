جمال مُحسن يعلق على مقتل عناصر من حزب الله في المعارك باليمن

قال جمال محسن رئيس تحرير "اليمن العربي"، إن هناك تقدم من قبل القوات الشرعية في كل الجبهات كمحافظة البيضاء وصعدة المعقل الرئيسي للحوثيين.

وأضاف محسن عبر مداخلة هاتفية على قناة النيل الإخبارية المصرية، أن بيان التحالف حول صواريخ الحوثي يؤكد أنها لا يوجد لها أي تأثير عسكريأ.

وأوضح محسن، أن الحوثي عاود من جديد، تجنيد الأطفال الذي وصل عددهم 15 ألف طفل لأنه أصبح عاجز عن الزج بمزيد من الأشخاص للحرب.

وأضاف محسن، أن منذ بداية الحرب تم الإعلان عن وجود عناصر من حزب الله وهذا يؤكد التواجد الإيراني في اليمن.