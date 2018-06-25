ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

جمال مُحسن يعلق على مقتل عناصر من حزب الله في المعارك باليمن

الإثنين 25/يونيو/2018 - 01:23 م
جمال مُحسن يعلق على مقتل عناصر من حزب الله في المعارك باليمن
جمال محسن
طباعة
شحاتة غريب
 

قال جمال محسن رئيس تحرير "اليمن العربي"، إن هناك تقدم من قبل القوات الشرعية في كل الجبهات كمحافظة البيضاء وصعدة المعقل الرئيسي للحوثيين.

 

وأضاف محسن عبر مداخلة هاتفية على قناة النيل الإخبارية المصرية، أن بيان التحالف حول صواريخ الحوثي يؤكد أنها لا يوجد لها أي تأثير عسكريأ.

 

وأوضح محسن، أن الحوثي عاود من جديد، تجنيد الأطفال الذي وصل عددهم 15 ألف طفل لأنه أصبح عاجز عن الزج بمزيد من الأشخاص للحرب.

 

وأضاف محسن، أن منذ بداية الحرب تم الإعلان عن وجود عناصر من حزب الله وهذا يؤكد التواجد الإيراني في اليمن.

المزيد عن: مقتل عناصر من حزب الله حزب الله جمال مُحسن اليمن
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
هل تتوقع استقرار الأسعار بعد تولي الحكومة الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
نهائيات كأس العالم 2018
أوروجواي
-
x
16:00
-
روسيا
مصر
-
x
16:00
-
السعودية
إيران
-
x
20:00
-
البرتغال
أسبانيا
-
x
20:00
-
المغرب
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
6/25/2018 2:00:12 PM