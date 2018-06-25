الخطوط التونسية تعلن عن تأخير ب15 ساعة لرحلة قادمة من موسكو‎

في بلاغ لها، أعلنت الخطوط الجوية التونسية أن الرحلة الخامسة TU 303 التي ستؤمنها طائرة من نوع A 320، ستعرف تأخيرا ا بـ 15 ساعة لأسباب فنية.





و يذكر أن الخطوط الجوية التونسية قد قامت اليوم الإثنين 25 جويلية 2018 لتأمين عودة جماهير المنتخب الوطني التونسي، ببرمجة خمس رحلات قادمة من فنوكوفو موسكو باتجاه مطار تونس قرطاج الدولي.



