الخطوط التونسية تعلن عن تأخير ب15 ساعة لرحلة قادمة من موسكو
الإثنين 25/يونيو/2018 - 01:21 م
مروى الجلاصي
في بلاغ لها، أعلنت الخطوط الجوية التونسية أن الرحلة الخامسة TU 303 التي ستؤمنها طائرة من نوع A 320، ستعرف تأخيرا ا بـ 15 ساعة لأسباب فنية.
و يذكر أن الخطوط الجوية التونسية قد قامت اليوم الإثنين 25 جويلية 2018 لتأمين عودة جماهير المنتخب الوطني التونسي، ببرمجة خمس رحلات قادمة من فنوكوفو موسكو باتجاه مطار تونس قرطاج الدولي.
و قد أشارت الشركة إيذات البلاغ، إلى وصول 4 رحلات صباح اليوم، فيما ستشهد الرحلة الخامسة تأخيرا مما أدى الشركة للتنسيق مع السفارة التونسية بموسكو لتأمين الإحاطة اللازمة بالجماهير وتأمين إيوائهم، في انتظار عودتهم إلى تونس.
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