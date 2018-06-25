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الخطوط التونسية تعلن عن تأخير ب15 ساعة لرحلة قادمة من موسكو‎

الإثنين 25/يونيو/2018 - 01:21 م
الخطوط التونسية تعلن عن تأخير ب15 ساعة لرحلة قادمة من موسكو‎
أرشيفية
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مروى الجلاصي
 
في بلاغ لها، أعلنت الخطوط الجوية التونسية أن الرحلة الخامسة  TU 303 التي ستؤمنها طائرة من نوع  A 320، ستعرف تأخيرا ا بـ 15 ساعة لأسباب فنية.

و يذكر أن الخطوط الجوية التونسية قد قامت اليوم الإثنين 25 جويلية 2018 لتأمين عودة جماهير المنتخب الوطني التونسي، ببرمجة خمس رحلات قادمة من فنوكوفو موسكو باتجاه مطار تونس قرطاج الدولي.

و قد أشارت الشركة إيذات البلاغ، إلى وصول 4 رحلات صباح اليوم، فيما ستشهد الرحلة الخامسة تأخيرا مما أدى الشركة للتنسيق مع السفارة التونسية بموسكو لتأمين الإحاطة اللازمة بالجماهير وتأمين إيوائهم، في انتظار عودتهم إلى تونس.
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