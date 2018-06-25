ننشر مواعيد وأماكن القوافل الطبية المجانية بـ14 محافظة

وأوضحت أن المحافظات، التي يتم تنفيذ القوافل بها هي القاهرة، والبحر الأحمر، والوادى الجديد، والدقهلية، وبورسعيد، والمنوفية، وأسوان، والجيزة، وقنا، والسويس، ومطروح، وبنى سويف، والاسكندرية، وجنوب سيناء، حيث تستمر مدة عمل القافلة ليومين بكل محافظة.





وتم تنفيذ 5 قوافل طبية اليوم في مناطق أبرق والجاهلية ووادي سعفة مركز الشلاتين محافظة البحر الأحمر، والملاءة مركز حلوان محافظة القاهرة، وعمر بن الخطاب والأمل مركز الفرافرة محافظة الوادي الجديد، والعمارنة مركز المنزلة محافظة الدقهلية، وحوض بدران مركز جنوب بورسعيد، لافتًا إلى أنه سيتم إطلاق 4 قوافل طبية أخرى غدًا بمناطق منشأة النور مركز السادات محافظة المنوفية، والنزل مركز إدفو شرق محافظة أسوان، وصول مركز اطفيح محافظة الجيزة، وهو مركز نجع حمادي محافظة قنا.





و من ناحيتها، قالت الدكتورة وفاء الصادق، المديرة العامة للقوافل الطبية بالوزارة، إنه سيتم إطلاق 5 قوافل طبية أخرى في يومي 27 و28 يونيه، في مناطق أبو سيال مركز حي الجناين محافظة السويس، وقرية 23 مركز الحمام محافظة مطروح، الحيبة مركز الفشن محافظة بني سويف، والهوارية مركز العامرية محافظة الإسكندرية، وبرانيس وحماطة وأبو غصون مركز مرسى علم محافظة البحر الأحمر.





وأشارت إلى إطلاق قافلة طبية يومي 28 و29 يونيه في منطقة أبو منقار مركز الفرافرة محافظة الوادي الجديد، كما سيتم إطلاق قافلة طبية أخرى في منطقة وادى مكتب ووادي الحسوة مركز أبو رديس محافظة جنوب سيناء، وذلك في يومي 29 و30 من الشهر ذاته.





وأردفت أن الخدمات التي تقدمها القوافل الطبية تتمثمل في الكشف المجاني لجميع التخصصات شاملة النساء والباطنة والأطفال وأنف واذن وعظام وجراحة ورمد وأسنان، بجانب توفير خدمات طبية أخرى مثل الأشعة والتحاليل الطبية، بالإضافة إلى تحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات إلى مستشفيات وزارة الصحة، والتأمين الصحي عن طريق مندوب من المجالس الطبية والتأمين الصحي بهذة القوافل.

أعلنت وزارة الصحة والسكان، إطلاق عدد من القوافل الطبية المجانية خلال الفترة من 25 إلى 30 يونيو، بـ14 محافظة على مستوى الجمهورية، في إطار الاهتمام بالمناطق والقرى الأكثر فقرًا، والمحرومة من الخدمات الطبية.