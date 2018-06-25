روسيا: واشنطن لن تنجح بمفردها فى تسوية النزاع الفلسطيني الإسرائيلي

أكدت وزارة الخارجية الروسية، أن واشنطن لن تنجح بمفردها فى تسوية النزاع الفلسطيني الإسرائيلي.



وقالت الخارجية الروسية، في بيان لها اليوم الإثنين: "لو كان باستطاعتهم ذلك، لحدث ذلك منذ زمن بعيد".



ودعت الخارجية الروسية، الطرفان الفلسطيني والإسرائيلي، للعمل الجماعي، والجلوس إلى طاولة المفاوضات".