روسيا: واشنطن لن تنجح بمفردها فى تسوية النزاع الفلسطيني الإسرائيلي
الإثنين 25/يونيو/2018 - 01:16 م
أسماء العزب
أكدت وزارة الخارجية الروسية، أن واشنطن لن تنجح بمفردها فى تسوية النزاع الفلسطيني الإسرائيلي.
وقالت الخارجية الروسية، في بيان لها اليوم الإثنين: "لو كان باستطاعتهم ذلك، لحدث ذلك منذ زمن بعيد".
ودعت الخارجية الروسية، الطرفان الفلسطيني والإسرائيلي، للعمل الجماعي، والجلوس إلى طاولة المفاوضات".
وقالت الخارجية الروسية، في بيان لها اليوم الإثنين: "لو كان باستطاعتهم ذلك، لحدث ذلك منذ زمن بعيد".
ودعت الخارجية الروسية، الطرفان الفلسطيني والإسرائيلي، للعمل الجماعي، والجلوس إلى طاولة المفاوضات".
المزيد عن: واشنطن روسيا تسوية النزاع الفلسطيني الاسرائيلي