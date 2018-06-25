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روسيا: واشنطن لن تنجح بمفردها فى تسوية النزاع الفلسطيني الإسرائيلي

الإثنين 25/يونيو/2018 - 01:16 م
روسيا: واشنطن لن تنجح بمفردها فى تسوية النزاع الفلسطيني الإسرائيلي
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أسماء العزب
 
أكدت وزارة الخارجية الروسية، أن واشنطن لن تنجح بمفردها فى تسوية النزاع الفلسطيني الإسرائيلي.

وقالت الخارجية الروسية، في بيان لها اليوم الإثنين: "لو كان باستطاعتهم ذلك، لحدث ذلك منذ زمن بعيد".

ودعت الخارجية الروسية، الطرفان الفلسطيني والإسرائيلي، للعمل الجماعي، والجلوس إلى طاولة المفاوضات".
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