ميسي: لن أعتزل قبل الفوز بكأس العالم

أكد ليونيل ميسي نجم منتخب الأرجنتين أنه لن يعتزل الكرة قبل تحقيق حلمه بالفوز بكأس العالم.





وقال ميسي لصحيفة "صن" البريطانية: "بطولة كأس العالم تعنى الكثير لى ولجميع الأرجنتينيين".





وأضاف ميسي: "دائما كنت أحلم برؤية نفسي أرفع كأس العالم، أشعر بالقشعريرة عندما أفكر فى تلك اللحظة إنها ستجعل ملايين الأرجنتينيين سعداء لذا لا يمكننا التخلى عن هذا الحلم".





وتابع ميسي: "لقد فزت بأهم الألقاب في حياتي لكن طموحي ما زال كبيراً فلا أريد أن أعتزل قبل الفوز بكأس العالم مع الأرجنتين".











