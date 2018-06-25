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ميسي: لن أعتزل قبل الفوز بكأس العالم

الإثنين 25/يونيو/2018 - 11:49 ص
ميسي: لن أعتزل قبل الفوز بكأس العالم
ميسي
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وكالات
 
أكد ليونيل ميسي نجم منتخب الأرجنتين أنه لن يعتزل الكرة قبل تحقيق حلمه بالفوز بكأس العالم.

وقال ميسي لصحيفة "صن" البريطانية: "بطولة كأس العالم تعنى الكثير لى ولجميع الأرجنتينيين".

وأضاف ميسي: "دائما كنت أحلم برؤية نفسي أرفع كأس العالم، أشعر بالقشعريرة عندما أفكر فى تلك اللحظة إنها ستجعل ملايين الأرجنتينيين سعداء لذا لا يمكننا التخلى عن هذا الحلم".

وتابع ميسي: "لقد فزت بأهم الألقاب في حياتي لكن طموحي ما زال كبيراً فلا أريد أن أعتزل قبل الفوز بكأس العالم مع الأرجنتين".



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