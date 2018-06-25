سيارة نقل تهدم غرفة بمصنع وتدهس فرد أمن في المنيا

قررت النيابة العامة لشرق سمالوط إيداع جثة زكريا "م. م" ٣٥ عاما، فرد أمن بمصنع أسمنت بني خالد مركز سمالوط، مشرحة مستشفى حميات المنيا تحت تصرفات النيابة العامة.



وتلقى اللواء ممدوح عبد المنصف حبيب مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا إخطارا من العميد الدكتور منتصر عويضة مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن المنيا يفيد بمصرع زكريا م. م. ٣٥ سنة مقيم بقرية بني خالد مركز سمالوط إثر اقتحام سيارة نقل البوابة رقم ١ الرئيسية لمصنع أسمنت بني خالد مركز سمالوط وتحطيم غرفة فرد الأمن ودهسه بداخلها.



وانتقل لمعاينة محل الواقعة المقدم أحمد لبيب رئيس مباحث شرق سمالوط وفريق البحث الجنائي، ونقلت الجثة لمشرحة مستشفى حميات المنيا تحت تصرفات النيابة العامة.



وأشارت التحريات الأولية إلى أنه لا توجد شبهة جنائية، الأمر الذي أكده تقرير الدكتور هاني إسحق شحاتة مفتش صحة المنيا حدوث الوفاة بسبب كسر بالجمجمة ونزيف بالمخ وفشل في التنفس وكسور بالضلوع ونزيف داخلي بالبطن والحوض وكدمات رضية في الجسم ولا توجد شبهة جنائية طبية في الوفاة.