فاروس القابضة تستكمل عملية تخارج 100٪ من مساهمي الشركة الوطنية للمنتجات الورقية

أعلنت شركة فاروس القابضة للاستثمارات المالية عن نجاح عملية بيع 100٪ من رأس مال الشركة الوطنية للمنتجات الورقية للتصدير والاستيراد (NPP) لصالح مجموعة موندي، مقابل 510 ملايين جنيه مصري (ما يعادل حوالي 29 مليون دولار أمريكي).





والجدير بالذكر أن الشركة الوطنية للمنتجات الورقية هي شركة رائدة في مجال التعبئة والتغليف بالأكياس الورقية في صناعة مواد البناء؛ حيث كانت أكبر منتج محليٍ لأكياس كرافت Kraft للتغليف الورقي.

وتسلط هذه الصفقة الضوء على ديناميكية السوق المحلي في مصر، والقدرة التنافسية الإقليمية القوية، والامتداد الجغرافي الواسع الذي توج بموقعها الحالي كمدخل لقارة أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وصرح السيد علاء العفيفي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي المشارك لشركة فاروس القابضة: "إن شعور المستثمر تجاه مصر يشهد تحسناً كبيراً ويزداد هذا التحسن مع جني مصر لنتائج إصلاحاتها الاقتصادية".

ومن جانبها، صرحت السيدة نهى الغزالي، العضو المنتدب ورئيس فاروس لبنوك الاستثمار: "يسعدني أن أشهد استكمال الإقفال النهائي لصفقة الشركة الوطنية للمنتجات الورقية التي تثبت مكانة فاروس لبنوك الاستثمار المتنامية في تنفيذ عمليات الاندماج والاستحواذ، مضيفةً أننا نثق بشدة بأداء السوق المصري وبقدرتنا على مواصلة دعم عملائنا لتحقيق أهدافهم الإستراتيجية على المدى الطويل".

وقامت فاروس لتداول الأوراق المالية بدور الوسيط في عملية البيع نيابة عن مساهمي الشركة الوطنية للمنتجات الورقية، بينما قامت شركة التميمي وشركاه بدور المستشار القانوني.