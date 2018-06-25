إشادة عالمية بالسلوك النظيف لجماهير اليابان والسنغال

نال مشجعو السنغال واليابان، إشادة عالمية بسبب الحرص على تنظيف أماكنهم في الاستاد، في بداية ظهورهم بكأس العالم لكرة القدم، في روسيا.

وتصدر مشجعو البلدين، العناوين بسبب السلوك النظيف في أول مباراة لهما بالبطولة، قبل تعادل الفريقين في تعادل مثير 2-2 يوم الأحد في إيكاترينبرج.

وانتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لقطات تظهر جمهور اليابان أثناء تنظيف المدرجات والتقاط أغراض أسفل المقاعد، بعد الفوز على كولومبيا في افتتاح جولات المجموعة الثامنة، كما ظهرت لقطات مشابهة لمشجعي السنغال، بعد الفوز على بولندا، لتسهيل الأمور على المتطوعين لتنظيف الاستاد.

وقال المشجع الياباني، واتارو موريتا، خارج الاستاد "نحب تشجيع الفريق أيضا برفع أكياس قمامة زرقاء. نريد إظهار ثقافتنا للعالم خلال البطولة".

وبالمثل، أوضح المشجع السنغالي جورا ندوي بعد المباراة "يجب أن نفعل هذا، ويجب أن نظهر للعالم أننا نقوم بتصرف لطيف".