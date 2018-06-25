البورصة تواصل جني الأرباح في جلسة منتصف تعاملات اليوم

حققت مؤشرات البورصة، ارتفاع جماعى لليوم الثانى على التوالى، وذلك خلال منتصف جلسة تداولات اليوم الاثنين, بينما صعد مؤشرها الرئيسى بنسبة بلغت نحو 1.08%، مدعوماً بعمليات الشراء القوية من قبل المستثمرين العرب والمصريين على الاسهم الانتقائية والقيادية.





حيث ربح رأس المال السوقى 7 مليار جنيه ليصل عند مستوى 921.9 مليار جنيه مقابل نحو 914.9 مليار جنيه فى ختام تعاملات الجلسة الماضى.





وعلى صعيد مؤشرات البورصة ارتفع مؤشر البورصة الرئيسى "EGX30" بنسبة 1.08% ليصل عند مستوى 16571.38 نقطة,حيث صعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "EGX70" بنسبة 0.79% محققا مستوى 818.88 نقطة, تلاه صاعداً مؤشر "EGX100" الأوسع نطاقاً بنسبة 0.90% محققا مستوى 2083.50 نقطة.





وسجل السوق قيم تداولات بلغت 488.1 مليون جنيه، من خلال تداول 52.8 مليون سهم، بتنفيذ 6.8 ألف عملية بيع وشراء، بعد أن تم التداول على أسهم 136 شركة مقيدة، ارتفع منها 48 سهمًا، وتراجعت أسعار 40 سهمًا، في حين لم تتغير أسعار 48 سهمًا أخرين.





ومالت تعاملات الأجانب نحو البيع ليسجلوا صافى بيع بقيمة 225.9 مليون جنيه ، بينما اتجهت تعاملات المصريين و والعرب نحو الشراء ليسجلوا صافى شراء بقيمة 211 مليون جنيه و 14.9 مليون جنيه على التوالى .



