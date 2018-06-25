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متحدث البترول: مصر أصبحت لاعب رئيسي في العالم (فيديو)

الإثنين 25/يونيو/2018 - 11:50 ص
متحدث البترول: مصر أصبحت لاعب رئيسي في العالم (فيديو)
أرشيفية
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ندى محمد
 
قال حمدي عبدالعزيز، المتحدث باسم وزارة البترول، إن مشاركة مصر في فعاليات مؤتمر الغاز العالمي تأتي على خلفية عودة مصر لمكانها الطبيعي على خريطة العالم بعد ثورة 30 يونيو، مشيرا إلى أن مصر أصبحت لاعب رئيسي في هذا المجال بعد الاكتشافات المتعددة في البحر المتوسط وكونها مؤهلة لتكون مركز إقليمي لتداول الطاقة.

وأوضح في مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الإثنين، أن الوزير طارق الملا سيقوم بشرح الإجراءات المختلفة لمصر في مجال الطاقة لجذب الاستثمارات وتشجيع التعاون مع مصر في مجال البترول والترويج للصناعات البترولية المصرية، مضيفا أن عرض الرؤية الاستراتيجية لمصر أمام الشركات العالمية يعكس قدرة مصر في تنفيذ الخطط على المدى القصير والمتوسط والطويل واهتمام مصر بجذب الاستثمارات مما يشجع المستثمرين على الدخول للسوق المصري.

المزيد عن: وزارة البترول مصر مؤتمر الغاز العالمي حمدي عبدالعزيز الطاقة
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