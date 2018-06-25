المرشح الخاسر في السباق الرئاسي التركي: الانتخابات "غير نزيهة" وتلطخت بالدماء

أكد مرشح "حزب الشعب الجمهوري" الخاسر في انتخابات الرئاسة التركية، محرم إنجا، أن الانتخابات التي جرت، أمس الأحد، كانت غير نزيهة وتلطخت بالدماء.

. وقال إنجا في مؤتمر صحفي في أنقرة، اليوم الاثنين: "الانتخابات كانت غير نزيهة من حيث خطواتها الإجرائية، وإعلان نتائجها، وتلطخت بالدماء"، متابعا: "أردوغان أصبح رئيسا للشعب التركي، وعليه أن يحتضن جميع شرائحه".

وأضاف المرشح الخاسر: "أقبل بنتائج الانتخابات على الرغم من أنها غير نزيهة"، لافتا إلى أنه "لم يتعرض لأي تهديد من أردوغان أو الجيش".

وأعلن رئيس اللجنة العليا للانتخابات سعدي غوفن في تركيا، أمس الأحد، فوز رجب طيب أردوغان، بولاية رئاسية ثانية، بنسبة 53 في المئة بعد فرز أغلب أصوات الناخبين، مؤكدا أن هذه النسبة ستجنب أردوغان أن يخوض جولة إعادة.