رئيس جامعة حلوان: بدء إعلان نتائج الكليات.. و5 مقرات لأعمال التنسيق

أكد الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان، أن نتائج الكليات بالجامعة، للعام الجامعي الحالي 2017-2018، بدأت في الظهور، على أن تعلن جميع النتائج خلال الأيام المقبلة، موضحا أنه شدد على عمداء الكليات بضرورة الانتهاء من إعلان النتائج مبكرا.





وأضاف أن الجامعة على استعداد كامل لاستقبال طلاب الثانوية العامة، لتسجيل رغباتهم للقبول بالجامعات للعام الجامعي الجديد 2018 -2019، لافتا إلى أنه يوجد أكثر من مقر خاص بالجامعة لاستقبال الطلاب.





وأوضح رئيس جامعة حلوان، أنه يوجد بالحرم الجامعي المعمل المركزي وكذلك مقر كلية الهندسة بحلون، وكلية الفنون الجميلة بالزمالك، وكذلك مقر بكلية الهندسة في المطرية، والتربية الرياضية في الهرم.





وأشار إلى أن المعمل المركزي بالحرم الجامعي يستقبل الطلاب بكثافة عالية، مبينا أن الجامعة ستوفر أجهزة الحاسب الآلي للطلاب لتسجيل رغباتهم خلال ماراثون تنسيق القبول بالجامعات.





وحددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، 3 يوليو، موعدا؛ لبدء اختبارات القدرات للقبول بالكليات التي تحتاج القبول بها اجتياز هذه الاختبارات، على أن تستمر حتى 23 يوليو المقبل.



