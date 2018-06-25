"الإسكان" تعلن موعد تسليم وحدات"دار مصر" في القاهرة الجديدة

صرح الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن جهاز مدينة القاهرة الجديدة، سيبدأ يوم الأحد 15/7/2018، في تسليم الدفعة الخامسة من الوحدات السكنية بالمرحلة الأولى بمشروع "دار مصر" للإسكان المتوسط، للفائزين بها، وهى 408 وحدات (17 عمارة)، بمنطقة شمال القرنفل، (كود رقم 111)، و144 وحدة (6 عمارات)، بمنطقة الأندلس الـ29 عمارة، (كود المنطقة 122).





وقال المهندس عادل النجار، رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة: سيتم تسليم 17 عمارة بمنطقة شمال القرنفل (كود رقم 111)، أرقام (45 – 46 – 74 – 75 – 76 – 77 – 83 – 84 – 91 – 92 – 99 – 100 – 104 – 108 – 109 – 110 – 111)، وسيتم تسليم 6 عمارات بمنطقة الأندلس الـ29 عمارة، (كود المنطقة 122)، أرقام (7 – 8 – 9 – 10 – 26 – 28).





وبشأن أسلوب استلام الوحدة السكنية، أوضح المهندس عادل النجار أنه على المواطن الفائز بالوحدة أن يتوجه لبنك التعمير والإسكان خلف الجهاز لإنهاء إجراءات الاستلام، ثم التوجه لجهاز المدينة (مكتب خدمة العاملين بالخارج) لاستكمال باقى الإجراءات.​











