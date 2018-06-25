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مقتل 8 من ميليشيا حزب الله في اليمن

الإثنين 25/يونيو/2018 - 11:46 ص
مقتل 8 من ميليشيا حزب الله في اليمن
يمنيون على متن دبابة
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وكالات
 

أكد التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن استمرار تقدم العمليات بمحور صعده إضافة إلى تكبد ميليشيا الحوثي خسائر فادحة في الأرواح والعتاد في عقبه مران.

 

وأعلنت قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن مقتل 41 عنصراً تابعاً للحوثيين والميليشيات الموالية لهم في عقبة مران بمحافظة صعدة شمالي البلاد.

 

وأوضح التحالف العربي أنه تم استهداف عناصر الحوثيين في عقبة مران وتم تدمير عرباتهم ومعداتهم، وأن من بين القتلى 8 عناصر قيادية من حزب الله اللبناني الإرهابي و7 مسلحين آخرين.

المزيد عن: يمنيون على متن دبابة عقبة مران حزب الله اليمن الحوثيين
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