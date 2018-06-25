إزالة 22 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية في سوهاج

أعلن الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، إزالة 22 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية في حملة إزالة مكبرة بناحية مركز ومدينة سوهاج، في إطار خطة المحافظة للقضاء على ظاهرة التعديات على الاراضي وأملاك الدولة.



ومن ناحيته، قال محمد عبد الحميد إمبابي، رئيس مركز ومدينة سوهاج، إنه تم القيام بحملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بناحية الشيخ مكرم، بالاشتراك مع مركز شرطة سوهاج، وباستخدام معدات الوحدة، وقد أسفرت الحملة عن إزالة 22 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية فيما تعذر حالتين، جارٍ المتابعة المستمرة ورصد التعديات وإزالتها فورا.



وشدد على جميع الوحدات المحلية بضرورة المتابعة المستمرة وتكثيف الحملات، وإزالة اية تعديات على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة، والعمل على الحفاظ على الرقعة الزراعية، وحماية أراضي الدولة.