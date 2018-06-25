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وفد من حركة حماس يصل موسكو

الإثنين 25/يونيو/2018 - 11:39 ص
وفد من حركة حماس يصل موسكو
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رحاب منيعم
 
وصل اليوم الإثنين، وفد قيادي من حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" إلى العاصمة الروسية موسكو.

وقال بيان صادر عن حركة حماس "أن الوفد يترأسه عضو المكتب السياسي للحركة موسى أبو مرزوق"، ومن المقرر ان يجري الوفد اليوم لقاء مع وزير الخارجية الروسي، والمسؤولين في وزارة الخارجية الروسية.

ولم تشر الحركة لاسباب أو تفاصيل الزيارة إلا أنها أكدت أنها تأتي ضمن العلاقات المميزة التي تربط الحركة وموسكو.
المزيد عن: موسي ابو مرزوق موسكو حركة حماس
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