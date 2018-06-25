"الأطباء العرب" يحتفل بتخريج الدفعة 14 في إدارة المستشفيات‎

يحتفل المعهد العربي للتنمية المهنية المستدامة "معتمد" التابع لاتحاد الأطباء العرب الثلاثاء 26 يونيو 2018 بتخريج الدفعة 14 من الدبلوم المهني فى إدارة المؤسسات الصحية والمستشفيات وذلك بقاعات المعهد بدار الحكمة.





يحضر الحفل كل من الدكتور أسامة رسلان أمين عام اتحاد الأطباء العرب، والدكتور عبدالرحمن كامل أمين عام المعهد العربى للتنمية المهنية المستدامة، والدكتور علاء العيسوى رئيس المجلس العلمى للدبلوم، ودكتورة حنان عطية عضو المجلس العلمى للدبلوم.





وأكد الدكتور علاء العيسوى أن الدبلوم تضمن محاضرات تفاعلية وورش عمل تطبيقية فى مجال أسس الإدارة والقيادة ونظم المعلومات والتسويق والإدارة المالية والمحاسبية وجودة الرعاية الصحية وإدارة الموارد البشرية، وبلغ عدد خريجى الدبلوم المهنى فى إدارة المؤسسات الصحية والمستشفيات خلال السنوات السابقة ما يقرب من 500 طبيب مصرى وعربى.





ومن الجدير بالذكر أن المعهد العربي للتنمية المهنية المستدامة "معتمد" هو أول معهد عربي متخصص في تقديم البرامج الطبية المهنية، حيث يقدم أكثر من 15 دبلوم مهني و 5 شهادات مهنية متخصصة وقد تخرج فيه حتى الأن أكثر من 4000 خريج مصري وعربي وذلك منذ إنشاؤه عام 2005م.



