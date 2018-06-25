الإثنين.. الثقافة والتعليم وتحديات المرحلة ندوة بالهناجر

ينظم ملتقى الهناجر الثقافي، برئاسة الدكتورة ناهد عبد الحميد، ندوة عن الثقافة والتعليم وتحديات المرحلة،اليوم الإثنين في تمام الساعة السابعة مساء بمركز الهناجر للفنون، في ساحة دار الأوبرا المصرية.





يدير اللقاء الدكتورة ناهد عبد الحميد، ويشارك بالحضور الفنان محمد ثروت، رئيس جامعة حلوان، الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة طنطا، الدكتور مجدى عبد الرؤوف سبع، رئيس جامعة عين شمس، الدكتور عبد الوهاب عزت، رئيس معهد إعداد القادة بحلوان، الدكتور طايع عبد اللطيف، يصاحب الملتقى فرقة فنون الغنائية.



