وزيرة البيئة تلتقي مديرة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لبحث سبل التعاون المشترك





كما تناول النقاش، مشروعات تطوير المحميات الطبيعية، وسرعة استكمال البنية التحتية اللازمة لدعم أنشطة السياحة البيئية الجاذبة للاستثمارات وإدماجها في عمليات صون التنوع البيولوجي ضمن حزمة المشروعات الجديدة المتوقع أن يبدأ تنفيذها خلال الشهر المقبل.



وأشارت الوزيرة، إلى توجهات الحكومة نحو أن تتضمن المشروعات البيئية مكونات لجذب استثمارات القطاع الخاص ومشروعات ريادة الأعمال لخلق فرص عمل للشباب وبناء قدراتهم في العمل البيئي إلى جانب فكرة تعزيز التكنولوجيا وتطبيقها في المجالات البيئية، حيث تم الاتفاق على عقد منتدى للابتكارات في مجال تكنولوجيا البيئة، بحيث يتم تنفيذ مشروعات صغيرة للشباب في عدد من المجالات كالمخلفات.

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة ضرورة وجود آليات مشتركة لتنفيذ المشروعات البيئية التنموية فى فترة وجيزة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائى كشركاي للتنمية بما ينعكس على حياه المواطن بالتحسن ومن ثم تحقيق التنمية المستدامة المنشودة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة وذلك في ضوء تكليفات السيد رئيس الجمهورية لحكومة دكتور مصطفى مدبولي.جاء ذلك خلال لقاء فؤاد وزيرة البيئة بالسيدة رندة أبو الحسن مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائى والوفد المرافق لها لبحث سبل التعاون المشترك واستعراض الموقف التنفيذي للمشروعات المشتركة واستحداث آليات لدفع عمليات التنفيذ وإزالة أي معوقات إلى جانب سرعة الانتهاء من إجراءات التوقيع والبدء في تنفيذ حزمة جديدة من المشروعات المشتركة بمنح مقدمة من مرفق البيئة العالمي في مجالات حماية الطبيعة وبناء القدرات الوطنية تجاه الاتفاقيات البيئية الدولية.