مصر المقاصة: تعاوننا مع "البورصة" يهدف التكامل وليس التنافس

قال محمد عبد السلام، رئيس مصر المقاصة، إن التعاون بين البورصة ومصر المقاصة سينجح لأنه يهدف للتكامل وليس التنافس.





وأوضح عبد السلام، في تصريح عبر مؤتمر صحفي، أقيم في مقر البورصة لتوقيع اتفاقية تعاون بين البورصة ومصر المقاصة، أن التداولات تتم في البورصة بينما التسويات ونقل الملكية تتم في مصر المقاصة بما يخلق التعاون المثمر بين المؤسستين وسينعكس ايجابيا علي كل المؤسسات المالية في السوق لتيسير الامور وحل جميع المشاكل.





فمع وجود قواعد وانظمة ثابتة وبيانات موحدة تتحرك من البورصة للمقاصة في توقيتات معينة يحقق كثيرا من الاستقرار ومصدقية المعلومات ويروج لجذب ركات للقيد بالبورصة





وأضاف، أنه سيتم اعادة تفعيل لجنة تحتمع دوريت كل ١٥يوم مرة في البورصة ومرة في المقاصة مهمتها ان تدرس المعوقات والمشكلات في السوق وكيفية حلها