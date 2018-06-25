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وجيه أحمد يختار أسوأ حكام المونديال

الإثنين 25/يونيو/2018 - 11:33 ص
وجيه أحمد يختار أسوأ حكام المونديال
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الفجر الرياضي
 

 

قال وجيه أحمد، نائب رئيس لجنة الحكام، إن حكم مباراة مصر وروسيا بكأس العالم، كان سيئا للغاية، خصوصا بعد احتسابه العديد من القرارات التحكيمية ضد المنتخب الوطني.

 

وأضاف في تصريحات لبرنامج ستاد الهدف عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة: "كان لنا ركلة جزاء صحيحة لمروان محسن لم يحتسبها، بالإضافة إلى أن ركلة الجزاء التي احتسبها لصالح محمد صلاح، احتسبها من الخارج وحكم الفيديو أنصفنا".

 

وأكمل: "أيضا حكم مباراة البرازيل وسويسرا، الحكم احتسب هدف لسويسرا من خطأ لصالح البرازيل، وأيضا تغاضى عن ركلة جزاء لنيمار واضحة لم تحتسب".

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