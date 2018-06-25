رئيس جامعة حلوان: لقاءات مع الوفد البريطاني لبحث التعاون
الإثنين 25/يونيو/2018 - 11:32 ص
آية حمروشي
أعلن الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان، أنه من المقرر عقد قيادات الجامعة عدة لقاءات ثنائية مع أعضاء الوفد البريطاني رفيع المستوى الذي يزور مصر حاليًا؛ لبحث سبل التعاون مع الجامعات المصرية، غدًا الإثنين بمقر المجلس الأعلى للجامعات بجامعة القاهرة.
وأضاف أنه استعرض نموذج جامعة حلوان التعليمي أمام الوفد والدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، كما قدم مقترحات الجامعة فيما يتعلق بسبل التعاون مع الجانب البريطاني.
ويضم الوفد البريطاني، كبار مسئولي العلاقات الدولية والشراكة العالمية في مجال التعليم العالي بعدد من الجامعات البريطانية.
ويشهد وفد الجامعات البريطانية، عقب اللقاء، الحفل الفني لكورال طلاب جامعة القاهرة المقام بقاعة الاحتفالات الكبرى بالجامعة وما يتضمنه من فقرات غنائية وموسيقية، حيث يتعرف الوفد البريطاني على الفن المصري الراقي كرسالة حضارية بالغة الأهمية للدلالة على تطور الوعي والوجدان.
جدير بالذكر أن زيارة وفد رفيع المستوى من كبرى الجامعات البريطانية لمصر، جاء لبحث أوجه التعاون المشترك بين مصر وبريطانيا فى مجال التعليم العالى، وذلك خلال زيارة الوفد لمصر فى الفترة من 24-28 يونيو الجارى، وفي إطار ذلك يزور الوفد جامعة القاهرة للتعرف عن قرب على تجربة جامعة القاهرة فى مجال التعليم والبحث العلمي.
المزيد عن: رئيس جامعة حلوان جامعة حلوان جامعات بريطانية