رئيس جامعة حلوان: لقاءات مع الوفد البريطاني لبحث التعاون

أعلن الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان، أنه من المقرر عقد قيادات الجامعة عدة لقاءات ثنائية مع أعضاء الوفد البريطاني رفيع المستوى الذي يزور مصر حاليًا؛ لبحث سبل التعاون مع الجامعات المصرية، غدًا الإثنين بمقر المجلس الأعلى للجامعات بجامعة القاهرة.





وأضاف أنه استعرض نموذج جامعة حلوان التعليمي أمام الوفد والدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، كما قدم مقترحات الجامعة فيما يتعلق بسبل التعاون مع الجانب البريطاني.





ويضم الوفد البريطاني، كبار مسئولي العلاقات الدولية والشراكة العالمية في مجال التعليم العالي بعدد من الجامعات البريطانية.





ويشهد وفد الجامعات البريطانية، عقب اللقاء، الحفل الفني لكورال طلاب جامعة القاهرة المقام بقاعة الاحتفالات الكبرى بالجامعة وما يتضمنه من فقرات غنائية وموسيقية، حيث يتعرف الوفد البريطاني على الفن المصري الراقي كرسالة حضارية بالغة الأهمية للدلالة على تطور الوعي والوجدان.



