إحالة 30 طبيب وممرض وإداري بحميات طوخ للتحقيق

قرر الدكتور حمدى الطباخ وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، إحالة 30 طبيبا وممرضا وإداريا بمستشفى حميات طوخ للتحقيق بعد قيامه باكتشاف تغيبهم عن العمل دون إذن مسبق.



جاء ذلك خلال جولة مفاجئة لوكيل الوزارة لتفقد سير وانتظام العمل بالمستشفيات وتواجد الأطباء وأطقم التمريض بالمستشفى حيث استمع إلى شكاوى المواطنين أثناء تلقى الخدمة الصحية.





