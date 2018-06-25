إحالة عامل طعن طليقته بسكين في عين شمس للجنايات

أمرت نيابة شرق القاهرة الكلية، بإحالة عامل إلى محكمة الجنايات لاتهامه بقتل طليقته في عين شمس لشكه في سلوكها.





كشفت تحقيقات النيابة في القضية المقيده برقم 4673 لسنه 2017 كلي ان المتهم حسن .م 30 سنه تزوج من المجني عليها منذ 11 عام وانجب منها 3 ابناء وهي نجلة عمته وطوال فترة زواجهم كان يقوم بتلبيه جميع رغباتها.





واعترف المتهم أنه منذ عام مر بازمة مالية وطلب منها ان تبيع بعضا من مجوهراتها"الغوايش"، لكنها رفضت، ولم تقف معه فى ازمته، فطلقها .





واضاف المتهم انه بعد الانفصال، وخوفا علي ابناءه من الضياع قام بتأجير شقة لهم بنطقة عين شمس، مشيرا إلى أنه كان يعطيها كل اسبوع 200 جنيه مصروف





واشار المتهم إلى ان يوم الواقعة حضرت إليه نجلته الصغيرة فى العمل وقالت حسين نايم جنب ماما، وعلى الفور ذهب الى الشقة قاءلا لها "متجبيش رجالة هنا خالص وسط ولادي وامشي من هنا وطلبت من اولادى يمشوا معايا وبعد كدة لقيتها جايبة سكينه وحاولت تضربني بيها فمسكتها من ايدها وطعنتها" .





وكشف قرار الاحالة قيام المتهم حسن .م 30 سنه بقتل المجني عليها ه . م عمدا وكان ذلك بأن بيت النية وعقد العزم علي قتلها واعد لهذا الغرض سلاح ابيض " سكين " وما ان ظفر بها حتي كال اليها طعنتين نافذتين قاصدا من ذلك قتلها فأحدث الاصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشرحية