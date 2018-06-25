بوتين عن فوز أردوغان بالانتخابات: دليل على نفوذه السياسي الكبير

قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الإثنين، إن فوز الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالانتخابات، دليل واضح على النفوذ السياسي الكبير له وعلى الدعم الواسع الذي تحظى به قيادته"، بحسب بيان صدرعن الكرملين.

وقد هنأ بوتين حليفه رجب طيب أردوغان على إعادة انتخابه رئيسًا لتركيا.



