الفنانون العرب يهنئون المرأة السعودية على قيادة السيارة

تفاعل أبرز فناني العالم العربي مع تطبيق القرار الخاص بقيادة المرأة السعودية للسيارة في بلادها، اعتبارا من يوم أمس الأحد 24 يونيون الجاري، وقام الفنانون بتقديم التهنئة للمرأة السعودية على قيادة السيارة، عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.. نرصدهم في سطور





غرد الممثل السعودي، ناصر القصبي، عبر حسابه على "تويتر": "لا حدث في ٢٠١٨ كلها يوازي هذه اللحظه. هذا اليوم دخل التاريخ".





وكتب الممثل السعودي، بطل المسلسل الكوميدي الشهير "طاش ما طاش": "١٠/١٠ يوم تاريخي للمرأه السعوديه كوني واثقه من نفسك وقودي متى ما أردتي ولاترتبطي بوقت اهم شئ استعدادك النفسي ولاتنظري خلفك للمحبطين وكلنا معك".





وشنرت النجمة أنغام، عبر حسابها على "إنستجرام"، صورة لعلم المملكة العربية السعودية، وكتبت معها: "سوقي كلنا معك قدها وقدود يا بنت المملكة".





وشاركت الفنانة زينة، فيديو للحظات الأولى للسماح بالمرأة السعودية بقيادة السيارة، وكتبت لتهنئهن وتؤكد فرحتها بهذا القرار.





أما المطربة الكويتية نوال، فنشرت فيديو لها وهي تقود السيارة في مدينة الرياض بعدما أنهت حفلها هناك، لتكون بذلك أول فنانة كويتية تقود السيارة في المملكة، وكتبت لتبارك لبنات السعودية على هذا القرار.





ونشرت الممثلة المغربية ميساء مغربي صورة عبر حسابها على "إنستغرام"، وكتبت لتبارك لفتيات السعودية وتؤكد أنه يوم تاريخي داعية الله أن يحفظهن ويرعاهن.





كما نشرت الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم فيديو لها تظهر فيه تخرج من منزلها لتقود سيارتها، وتأتيها رسالة مكتوب فيها أنه الآن أصبح للمرأة السعودية الحق في قيادة سيارتها، وكتبت تعقيبا عليه: "أنه يوم المرأة السعودية بإمتياز".





شاركت المطربة الإماراتية أحلام صورة لها عبر حسابها على موقع "إنستغرام"، وكتبت لتبارك للمرأة السعودية، وقالت إنها كانت ضد فكرة القيادة في السعودية بشكل عام، ولكنها أكدت أنها سعيدة من حصول المرأة على حق من حقوقها، متمنية لهم النجاح وطلبت منهن أن ينتبهن خلال السواقة.





كما نشرت الإعلامية والفنانية اللبنانية رزان مغربي صورا لسيدات سعوديات يقدن سيارتهن وباركت لهن.





وغردت ياسمين صبري، على "تويتر" لتعبر عن سعادتها بهذا الحدث، وكتبت: "مبروك من قلبي للمرأة السعودية علي قيادة السيارة.. مبروك يا جميلات".



