إسبانيا والبرتغال في فخ المغرب وإيران خوفا من وداع المونديال

يصطدم منتخب إسبانيا في الساعة الثامة مساء اليوم بنظيره المغربي ضمن منافسات الجولة الثالثة للمجموعة الثانية بكأس العالم 2018.





ويتصدر منتخب إسبانيا مجموعته بالمونديال برصيد 4 نقاط بفارق الأهداف عن البرتغال التي تصطدم بإيران في نفس التوقيت، أما إيران فتحتل المركز الثالث برصيد 3 نقاط ثم المغرب بلا نقاط.





ويمتلك منتخب إسبانيا فرصتي الفوز أو التعادل لضمان الصعود إلى دور الـ 16 أمام المغرب، بصرف النظر عن نتيجة مباراة إيران والبرتغال.





ويسعى منتخب المغرب ممثل الكرة العربية لتحقيق نتيجة إيجابية أمام إسبانيا لوداع المونديال بشكل مشرف بعد خسارتين أمام إيران والبرتغال رغم المستوى الجيد.





إيران والبرتغال

ويتحدى منتخب إيران رفاق كريستيانو رونالدو في الساعة الرابعة عصرًا بحثًا عن تحقيق الفوز وخطف بطاقة التأهل بالمونديال.





ويملك منتخب إيران في جعبته 3 نقاط في المركز الثالث بالمجموعة ويكفيه الفوز فقط للتأهل لأن فارق الأهداف ليس في صالحه مع إسبانيا والبرتغال.



















