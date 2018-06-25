"نيكي" يغلق منخفضا مع صعود الين

انخفض المؤشر نيكي القياسي في بورصة طوكيو للأوراق المالية، اليوم الاثنين، مع إقبال متعاملين على بيع أسهم شركات كبرى من بينها فاست ريتيلينج وسوفت بنك فضلا عن الأسهم الدفاعية، بينما سجلت أسهم التعدين أداء أقوى بعد أن قفزت أسعار النفط يوم الجمعة.





وهبط سهم شارب 5.1 % بعدما قالت الشركة إنها ستصدر 78.4 مليون سهم عبر طرح عام.





ونزل نيكي 0.8 % ليغلق عند 22338.15 نقطة، مواصلا الخسائر البالغة 1.6 % التي مني بها الأسبوع الماضي. ونزل الدولار 0.5 % إلى 109.46 ين في التعاملات الآسيوية.





وخسر المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1 % ليصل إلى 1728.27 نقطة.



